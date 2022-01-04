Во Львове открывают отделения, где будут лечить заболевания крови и проводить трансплантации костного мозга

Во Львове открывают отделения, где будут лечить заболевания крови и проводить трансплантации костного мозга

Отделение уже через несколько месяцев начнет работать на полную мощность.

В Первом территориальном медицинском объединении Львова заработало гематологическое отделение, где начинают лечить рак крови, лимфомы, апластические анемии и иммунодефициты.

Об этом говорится на странице больницы в социальной сети.

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"Пока отделение гематологии — блок на 8 коек. Пациентов, которые к нам обратятся, мы уже готовы обеспечить всеми необходимыми обследованиями — от анализов крови, УЗИ, КТ и рентгенологических исследований, до исследований спинномозговой жидкости и биопсии лимфоузлов с последующим гистологическим выводом. Также мы будем выполнять высокодозовую химиотерапию", — отметили в заведении.

Также здесь готовятся уже через несколько месяцев начать проведение трансплантаций костного мозга (ТКМ), за который украинцам приходилось летать за границу.

"При необходимости в 750 аллогенных ТКМ ежегодно, в этом году в Украине их выполнено только 47. Просто сейчас мы наполняем отделение самым современным оборудованием для диагностики, дифференцировки и исследования различных видов гематологических заболеваний. Также сооружают 12 стерильных боксов для трансплантаций. Каждого пациента отделение обеспечит необходимой поддержкой, круглосуточным доступом к препаратам и компонентам крови и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения", — добавили медики.

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