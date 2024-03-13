Во Львове пара во время комендантского часа посреди улицы занялась сексом

На заседание суда мужчина не пришел.

Во Львове на 119 грн оштрафовали мужчину, который во время комендантского часа занимался оральным сексом с женщиной.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

По данным суда, инцидент произошел 18 января 2024 года. Мужчина и женщина во время комендантского часа в 00:05 занялись посреди улицы оральным сексом.

Вероятно, их заметила полиция, поскольку на пару был составлен административный протокол и в материалах дела есть видео "нарушения" с нагрудной камеры правоохранителя. Дело квалифицировали как "мелкое хулиганство".

Нарушитель на заседание суда не пришел.

Суд признал мужчину виновным по ст. 173 КУоАП и оштрафовал на 119 грн. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда

Напомним, в Харькове полиция за 50 долларов купила секс-видео, чтобы наказать веб-моделей.

Читайте также: