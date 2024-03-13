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Во Львове пара во время комендантского часа посреди улицы занялась сексом

Во Львове пара во время комендантского часа посреди улицы занялась сексом

Во Львове судили пару из-за секса на улице / Фото: pixabay.com

На заседание суда мужчина не пришел.

Во Львове на 119 грн оштрафовали мужчину, который во время комендантского часа занимался оральным сексом с женщиной.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

По данным суда, инцидент произошел 18 января 2024 года. Мужчина и женщина во время комендантского часа в 00:05 занялись посреди улицы оральным сексом.

Вероятно, их заметила полиция, поскольку на пару был составлен административный протокол и в материалах дела есть видео "нарушения" с нагрудной камеры правоохранителя. Дело квалифицировали как "мелкое хулиганство".

Нарушитель на заседание суда не пришел.

Суд признал мужчину виновным по ст. 173 КУоАП и оштрафовал на 119 грн. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда / ©
Постановление суда

Напомним, в Харькове полиция за 50 долларов купила секс-видео, чтобы наказать веб-моделей.

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