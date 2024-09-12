Во Львове пара занялась сексом под балконом: все закончилось неожиданно

На суде мужчина заявил, что ему стыдно.

Во Львове на 119 грн оштрафовали мужчину из-за секса под балконом.

Об этом говорится в постановлении Сиховского районного суда Львова.

По данным суда, пара 26 июля 2024 года ориентировочно в 16.00 занялась сексом под балконом жилого дома. Это, очевидно, не понравилось очевидцам, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве. Действия мужчины квалифицировали по ст. 173 КУоАП.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он отметил, что ему стыдно за свое поведение.

Суд признал мужчину виновным по ст. 173 КУоАП и оштрафовал на 119 грн. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда

Напомним, мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган.

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