Во Львове пара занялась сексом под балконом: все закончилось неожиданно

На суде мужчина заявил, что ему стыдно.
Во Львове на 119 грн оштрафовали мужчину из-за секса под балконом.
Об этом говорится в постановлении Сиховского районного суда Львова.
По данным суда, пара 26 июля 2024 года ориентировочно в 16.00 занялась сексом под балконом жилого дома. Это, очевидно, не понравилось очевидцам, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве. Действия мужчины квалифицировали по ст. 173 КУоАП.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он отметил, что ему стыдно за свое поведение.
Суд признал мужчину виновным по ст. 173 КУоАП и оштрафовал на 119 грн. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.
Напомним, мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган.
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