Во Львове почтили память Ирины Фарион: на доме языковеда открыли мемориальную доску

В мероприятии приняли участие друзья и знакомые Ирины Фарион, ее коллеги и представители власти, а также многие другие львовяне.

На доме Ирины Фарион во Львове во вторник, 27 августа, установили памятную табличку, посвященную языковеду.

Об этом пишет "Еспресо.Захід".

Мемориальную доску установили прямо на стене дома по улице Масарика, 3, у подъезда, где жила Ирина Фарион. Торжественное открытие памятной таблички состоялось на сороковой день после смерти известной ученой и общественной деятельницы.

"Вы пришли в наш дом почтить честь и величие славной дочери Украины. Мама любила свою улицу Масарика, любила гулять здесь. В своем доме она писала научные труды, записывала видео на Youtube-канал для всех украинцев и просто жила", — сказала ее дочь София Семчишин.

Она добавила, что двор дома на улице Масарика, 3 стал для нее "самым страшным, самым скорбным местом — местом убийства мамы".

"Время лечит? Нет. Время дает только силы преодолеть это все и бороться, и делать все ради памяти великой женщины. И мы вместе со всеми вами это сделаем", – сказала дочь убитого языковеда.

Издание отмечает, что почтить память Ирины Фарион пришли ее друзья и знакомые, коллеги и представители власти, а также многие другие львовяне.

Мероприятие было открыто минутой молчания, после чего дочь и внуки Ирины Фарион сняли с мемориальной доски красно-черный флаг в сопровождении гимна Украины. Памятную табличку освятил настоятель Гарнизонного храма имени святых апостолов Петра и Павла Тарас Михальчук. После молитвы присутствующие зажгли синие и желтые лампадки на месте убийства Ирины Фарион.

Напомним, вид квартиры Ирины Фарион поразил следователей. Дочь языковеда рассказала, что они там увидели.

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