Во Львове поезд раздавил 20-летнего парня

Сегодня ночью на железнодорожной станции «Пидзамче» во Львове поезд наехал на 20-летнего парня.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, пассажирский поезд сообщением «Ужгород-Одесса» совершил наезд на 20-летнего львовянина.

От полученных в результате наезда травм он погиб на месте происшествия.

По факту следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вблизи села Рогачев произошла трагедия — поезд переехал 16-летнего парня. Он погиб на месте от травм.

