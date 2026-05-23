Во Львове поезд раздавил 20-летнего парня

Парень скончался на месте от полученных травм. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Поезд переехал человека / © ГУ НП Тернопольской области

Сегодня ночью на железнодорожной станции «Пидзамче» во Львове поезд наехал на 20-летнего парня.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, пассажирский поезд сообщением «Ужгород-Одесса» совершил наезд на 20-летнего львовянина.

От полученных в результате наезда травм он погиб на месте происшествия.

По факту следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вблизи села Рогачев произошла трагедия — поезд переехал 16-летнего парня. Он погиб на месте от травм.

