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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Во Львове поезд раздавил работника депо

39-летний мужчина переходил колеи и попал под поезд.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мужчина попал под поезд

Мужчина попал под поезд

Во Львове в результате наезда поезда погиб работник депо — 39-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 29 августа около 9:30 по ул. Рудненская. По предварительным данным правоохранителей, работник депо переходил колею и попал под поезд.

«От полученных травм в результате наезда поезда „Джулинка-Гайворон“ 39-летний мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Ровно под колеса поезда попал 62-летний мужчина. Несмотря на примененное аварийное торможение, избежать наезда не удалось.

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