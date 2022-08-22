Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове поезд сбил насмерть женщину и мужчину

Дата публикации
Просмотры
1198
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове поезд сбил насмерть женщину и мужчину

Фото: pixabay.com

В результате травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

Во Львове на станции "Подзамче" пассажирский поезд сбил насмерть двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"20 августа в 09:49 на станции "Подзамче" (Шевченковский район) поезд сообщением "Запорожье – Ивано-Франковск" наехал на двух человек", — говорится в сообщении.

Пострадавшие – 42-летний мужчина и 66-летняя женщина от полученных травм погибли на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация