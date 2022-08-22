Во Львове поезд сбил насмерть женщину и мужчину

В результате травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

Во Львове на станции "Подзамче" пассажирский поезд сбил насмерть двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"20 августа в 09:49 на станции "Подзамче" (Шевченковский район) поезд сообщением "Запорожье – Ивано-Франковск" наехал на двух человек", — говорится в сообщении.

Пострадавшие – 42-летний мужчина и 66-летняя женщина от полученных травм погибли на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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