Во Львове полицейский за $3,5 тысяч предлагал "отмазать" от мобилизации: его задержали (фото)

Теперь полицейскому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во Львове инспектор патрульной полиции разоблачен на взятке за избежание мобилизации. Сейчас возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как оказалось, инспектор управления патрульной полиции во Львовской области заверил местную жительницу в том, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Он пообещал, что за денежное вознаграждение может решить вопрос об избежании мобилизации его братом. За свои "услуги" правоохранитель требовал от женщины 3,5 тыс. долларов США. Прокуроры совместно со следователями ДБР Львова разоблачили его.

Правоохранителю сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Инспектор управления патрульной полиции во Львовской области потребовал 3,5 тыс. долларов / Фото: Офис генерального прокурора

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

Напомним, ранее детективы НАБУ задержали судью Черниговского окружного административного суда во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов. В САП уточнили, что судья получил деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

Также мы рассказывали, что в Хмельницкой области медики зарабатывали на "инвалидности".

А во Львове врач областного госпиталя ветеранов брала взятки за оформление инвалидности для участников АТО/ООС. В некоторых случаях она требовала деньги даже с лиц, которые имели законные основания для получения инвалидности. Правоохранители задержали женщину "на горячем".

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