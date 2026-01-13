Во Львове полицейская "с ноги" напала на женщину, которая убирала снег: видео возмутило Сеть

Во Львове полицейская ударила ногой женщину с лопатой / © соцмережі

Во Львове разгорелся скандал вокруг видео из соцсетей, на котором зафиксирована стычка между сотрудницей полиции и убиравшей снег женщиной. Главное управление Национальной полиции во Львовской области уже инициировало проверку действий своей сотрудницы.

Об инциденте сообщил пользователь rebel1ne в сети Threads.

Что известно

По информации пользователя, полицейская применила силу к пожилой коммунальной работнице, которая убирала снег.

«Человек работает на морозе, вместо помощи получает удар ногой. Это не про „службу и порядок“. Это про потерю человечности. Возможно, кто-то узнает эту горе-копшу. Также город должен выписать хорошую премию этой женщине», — написал пользователь.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, зафиксирован момент конфликта, во время которого полицейская применяет силу (бьет ногой) женщину с лопатой в руках.

Пользователи Сети возмутились действиями правоохранителей, отмечая недопустимость насилия в отношении человека, выполнявшего свою работу.

Реакция полиции

По сообщению полиции Львовской области, инцидент произошел 12 января во время мер по оповещению.

«Сегодня во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеопубликацию о том, что 12 января во время мер по оповещению работница львовского коммунального предприятия пыталась препятствовать работе правоохранителей. В результате чего произошел конфликт. Руководство полиции Львовщины инициировало проведение служебного расследования, по результатам которого действиям полицейской будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении полиции.

Позиция городских властей

Мэр Львова Андрей Садовый также прокомментировал инцидент, осудив применение силы правоохранительницей. В то же время он отметил, что ситуация имеет более глубокий контекст.

«Не от большого ума можно себе позволить ударить женщину, которая убирает снег. При любых обстоятельствах. Прошу полицию разобраться со своими сотрудниками и сообщить о результате», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Впоследствии Садовый уточнил, что женщина на видео является дворником, а не работницей коммунального предприятия. Также он добавил, что на кадрах зафиксированы агрессивные действия и со стороны женщины:

«Я видел, как коммунальная работница замахнулась лопатой на военнослужащего. И это тоже не менее серьезно. Поэтому мы выясним, в чем там дело», — заметил Садовый.

На данній момент все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, во Львове 46-летний мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней.