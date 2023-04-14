Во Львове попрощаются с тремя Героями, погибшими за Украину

Все трое погибли 9 апреля этого года.

В пятницу, 14 апреля, во Львове будут прощаться с тремя Героями, погибшими за Украину. Олега Корная, Владимира Галабудьо и Андрея Довганя похоронят на Лычаковском кладбище после церемонии прощания на площади Рынок, которая состоится в 12:30.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Олег Корнай (09.11.2001-09.04.2023)

Боролся против российских окупантов в рядах 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Владимир Галабудьо (30.07.1982-09.04.2023)

Защищал территориальную целостность и независимость государства в рядах 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Андрей Довгань (22.11.1973-09.04.2023)

В июне 2022 добровольцем пошел на войну. Выполнял боевые задания в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что под Бахмутом погиб известный велогонщик из Киева Константин Дейнек. Его жизнь оборвалась 31 марта во время обломочного ранения.

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