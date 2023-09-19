Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове после взрывов загорелся промышленный склад - Садовый

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове после взрывов загорелся промышленный склад - Садовый

Пожар

Все соответствующие службы выехали на место происшествия.

Во Львове после взрывов произошел пожар на одном из промышленных складов.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Слышны взрывы. В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе", — говорится в сообщении.

Кроме того, Садовый сообщил, что все соответствующие службы выехали на место происшествия.

Также данную информацию подтвердил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На данный момент из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!" – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября в Хмельнитчине прогремели взрывы, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
13к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация