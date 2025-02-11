Во Львове посреди улицы внезапно скончался мужчина: подробности трагедии

Во Львове произошло трагическое событие — на улице внезапно умер гулявший с собакой мужчина.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

По предварительной информации, мужчине стало плохо, он упал прямо посреди улицы. На место происшествия оперативно прибыли медики, но спасти его не удалось.

"Хозяин умер, а собачка сидит рядом на Голоско. Мужчине стало плохо и он упал прямо посреди улицы. На место приехали медики. Мужчину накрыли, а маленький хвостик вынужден сидеть рядом с телом хозяина", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львове врачу сообщили о подозрении после смерти 5-летнего мальчика. Во время стоматологического лечения во львовской клинике мальчику ввели общую анестезию, после чего у него остановилось сердце.

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