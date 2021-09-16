Во Львове появился молодежный центр на колесах: как он работает

Во Львове появился молодежный центр на колесах: как он работает

Благодаря центру можно играть в игры, устраивать презентации и смотреть фильмы.

Молодежный центр на колесах презентовали во Львове. Микроавтобус, оснащенный техникой, уже курсирует по области. Авто приобрели на средства облсовета.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 16 сентября.

Благодаря мобильному центру можно просматривать фильмы, делать презентации, устраивать творческие вечера или играть в интеллектуальные игры. К сверстникам приезжают и представители областного молодежного центра. Помогают писать проекты или гранты, учат, как организоваться в сообщество и обмениваются опытом.

"Для нас провели лекцию по проектному менеджменту, даже дали возможность написать проекты, сама молодежь писала-составляла. Импакт включал досуг: играть в различные игры и активно общаться, у нас был нетворкинг, обмен", — отметил председатель Добросинского-Магеровского молодежного совета Орест Борис.

"Это простые люди: девушки ребята, которые хотят реализовывать себя. Они дают такую инициативу через районную власть, приходят на встречу с нами, с нашими представителями, и мы определяем фабулу, каким образом мы можем помочь и творчески себя самовыразить", — добавил народный депутат Тарас Батенко.

Новости Украины: во Львове презентовали молодежный центр на колесах - микроавтобус ездит по области

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