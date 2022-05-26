Во Львове поймали организатора контрабанды оружия за границу: видео задержание

Правоохранители провели обыски у задержанного и обнаружили огнестрельное оружие, гранаты и боевые припасы.

Сегодня, 26 мая, полицейские во Львове задержали организатора группировки, "специализировавшейся" на контрабанде и сбыте оружия, в том числе за границу.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, львовские правоохранители втечение полугода пытались установить всех участников преступной группировки, в состав которой входило 5 человек – жители Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей, среди которых – частные международные перевозчики.

Преступная группа "специализировалась" на незаконном приобретении, хранении и сбыте незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе и за границу.

Фото: Львовская обласная прокуратура

Перевозчики из группировки доставляли оружие за пределы Украины в разобранном состоянии.

Соответствующую информацию о преступниках оперативники передали польским коллегам, которые в сентябре 2021 задержали двух участников группы.Их дело уже рассматривается в суде.

Сегодня же, 26 мая, полицейские задержали организатора группировки и провели обыски в помещениях задержанного и других фигурантов.

Так, правоохранители обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, патроны разного калибра, тротиловые шашки весом 750 г, капсулы детонаторов и электродетонаторы, самодельное взрывное устройство весом 400 г, РПГ, устройства неизвестной конструкции, к которой подсоединены провода, микросхемы, и другие средства для изготовление взрывных устройств и инструкции по сборке взрывчатки, а также более 20 тысяч долларов США.

Фото: Львовская обласная прокуратура

Задержанному организатору контрабанды уже сообщили о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

Фото: Львовская обласная прокуратура

После проведения экспертизы изъятых вещей будет дана правовая оценка действиям еще двух участников группировки. За совершенное им может грозить до семи лет заключения.

Читайте также: