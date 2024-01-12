Во Львове предлагают деньги за подписание контракта с ВСУ: кто может получить 50 тыс. грн

Во львовском обществе будут давать по 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт на военную службу.

Во Львове решили дополнительно поощрять призывников к подписанию контракта с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой. Такое решение приняли сегодня (12 января — ред.) на Исполкоме. Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят и девушек, которые решили встать в защиту Украины", — написал он в своем Telegram.

Напомним, в Минобороны Украины объяснили, какие есть отличия в порядке прохождения службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными за мобилизацией.

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