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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2716
Время на прочтение
1 мин

Во Львове произошел конфликт между гражданскими, патрульными и представителями ТЦК

Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мобилизация

Мобилизация / © ТСН.ua

Во Львове произошел инцидент с участием гражданских, правоохранителей и представителей ТЦК. Военнообязанный задержан.

Кадры обнародовали в Сети.

Как отмечается, 16 апреля полицейские получили вызов о личности в розыске. На месте находились представители ТЦК, где обнаружили 28-летнего гражданина. Парень сопротивлялся.

Впоследствии в стычку вмешались рядом люди. Молодого человека задержали и доставили в ТЦК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093, который призван стимулировать лиц, нарушивших правила военного учета, к уплате штрафов и прохождению службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
2716
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