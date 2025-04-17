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- Украина
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Во Львове произошел конфликт между гражданскими, патрульными и представителями ТЦК
Обстоятельства и детали происшествия выясняются.
Во Львове произошел инцидент с участием гражданских, правоохранителей и представителей ТЦК. Военнообязанный задержан.
Кадры обнародовали в Сети.
Как отмечается, 16 апреля полицейские получили вызов о личности в розыске. На месте находились представители ТЦК, где обнаружили 28-летнего гражданина. Парень сопротивлялся.
Впоследствии в стычку вмешались рядом люди. Молодого человека задержали и доставили в ТЦК.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093, который призван стимулировать лиц, нарушивших правила военного учета, к уплате штрафов и прохождению службы.