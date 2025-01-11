Во Львове произошел трагический инцидент на железнодорожной станции: подробности

Правоохранители установили, что неизвестный поезд совершил наезд на львовянина, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Во Львове, на железнодорожной станции "Пидзамче", 10 января в 18:20 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 60-летний мужчина.

Об этом сообщила Нацполиция.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Правоохранители отмечают необходимость быть осторожными на железнодорожных путях, переходить их только в определенных местах и убеждаться в отсутствии поезда. Все, кто располагает информацией о происшествии, могут обращаться в полицию по номеру "102".

Напомним, в новогоднюю ночь "Укрзализныця" обеспечила бесперебойную работу 108 рейсов для 9 тысяч пассажиров. Сотрудники железной дороги дежурили на переездах, проверяли вагоны, управляли движением и следили за безопасностью на вокзалах и поездах.

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