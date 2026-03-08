ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Во Львове произошла стрельба: первые детали от полиции

Из-за стрельбы во Львове пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пистолет

Пистолет

В Шевченковском районе Львова произошла стрельба. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали о стрельбе во Львове

Как сообщили в полиции, стрельба произошла на улице Гайдамацкой. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

«Полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры на девятом этаже. Он выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. Полиция провела спецоперацию с участием спецподразделения КОРД и задержала стрелка, который оказался военнослужащим. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie