Во Львове произошла стрельба: первые детали от полиции

Пистолет

В Шевченковском районе Львова произошла стрельба. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали о стрельбе во Львове

Как сообщили в полиции, стрельба произошла на улице Гайдамацкой. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

«Полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры на девятом этаже. Он выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. Полиция провела спецоперацию с участием спецподразделения КОРД и задержала стрелка, который оказался военнослужащим. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.