Во Львове произошло массовое отравление, среди пострадавших дети: подробности
Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование из-за массового отравления во Львове. Устанавливается источник заражения.
Во Львове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. С отравлением в областную инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, из них 11 — дети.
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Что известно о массовом отравлении во Львове
В течение 22-23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу было доставлено 15 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции. Среди госпитализированных – 11 детей.
Медики сообщают, что у всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы: тошнота, многократная рвота, боли в животе и диарея. Состояние больных – средней тяжести.
По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города. Теперь именно этот объект проверяют специалисты.
В Центре контроля и профилактики болезней сообщили, что идет эпидемиологическое расследование. В частности, специалисты:
опрашивают госпитализированных;
выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;
отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки для лабораторного исследования;
обследуют работников заведения.
В настоящее время источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.
Медики призывают жителей быть внимательными к своему самочувствию. При появлении тревожных симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью.
