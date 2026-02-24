Во Львове произошло массовое отравление, среди пострадавших дети: подробности

Капельница

Во Львове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. С отравлением в областную инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, из них 11 — дети.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Что известно о массовом отравлении во Львове

В течение 22-23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу было доставлено 15 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции. Среди госпитализированных – 11 детей.

Медики сообщают, что у всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы: тошнота, многократная рвота, боли в животе и диарея. Состояние больных – средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города. Теперь именно этот объект проверяют специалисты.

В Центре контроля и профилактики болезней сообщили, что идет эпидемиологическое расследование. В частности, специалисты:

опрашивают госпитализированных;

выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;

отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки для лабораторного исследования;

обследуют работников заведения.

В настоящее время источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

Медики призывают жителей быть внимательными к своему самочувствию. При появлении тревожных симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью.

