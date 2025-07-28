Во Львове прощаются с нардепом Рущишиным, погибшим в ДТП (фото)

Прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным

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Во Львове возле Ратуши 28 июля проходит общегородское прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным, который накануне погиб в ДТП. Политика похоронят в этот же день на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Утром состоялось прощание с Рущишиным в Церкви Святой Софии при Украинском католическом университете. После этого кортеж отправился на Площу Рынок, где провели общегородское прощание. Далее траурная процессия отправилась на Лычаковское кладбище.

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«Мы все в УКУ помним Ярослава нашим многолетним сенатором, который был в УКУ, как у себя дома. Он невероятно любил наш университет. Всегда говорил, что это огромное дело для Украины, что образование — это действительно то, что открывает двери в будущее Украины», — поделился воспоминаниями о Рущишине директор Института психического здоровья УКУ Олег Романчук.

Он добавил, что нардеп был причастен ко многим проектам, поддерживал их.

«Мы невероятно скучаем по нему. Это светлый, прекрасный человек. Это человек глубокой мудрости, глубокой порядочности, это человек правды. Это человек, который является указателем, который своей жизнью показал нам, что значит любить Украину, как говорил митрополит Андрей, ежедневным неутомимым тихим трудом», — добавил Романчук.

Коллега Рущишина из фракции «Голос» Роман Костенко вспоминает, что депутат не пытался быть медийным, и он много сделал для Украины тихо.

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«Ярослав был настоящим другом, ценностным человеком. Думаю, что у нас немного таких людей, которые столько сделали для Украины. Этот человек делал тихо, никому ничего не говорил, не пытался быть медийным. Это элита», — сказал Костенко.

Прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным

Прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным

Прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным

Прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным

Напомним, Рущишин погиб в ДТП на Прикарпатье в ночь на 25 июля.

По данным следствия, ночью депутат за рулем мотоцикла врезался в прицеп трактора, которым управлял местный житель. Пострадавший умер в «скорой» от тяжелых травм. Правоохранители открыли по факту аварии уголовное производство.