Во Львове протезировали 9-летнего мальчика, потерявшего ногу (фото)

9-летний Миша Палий, потерявший ногу в борьбе с агрессивной формой рака, недавно получил протез и снова может ходить.

Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

"9-летний мальчик, потерявший ножку в борьбе с агрессивной формой рака, молниеносно двигается к своей мечте – снова ходить без костылей. Он уже получил протез и овладевает ходьбой в Детской Больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова, специалисты которой почти два года борются за жизнь и здоровье маленького пациента", – говорится в сообщении.

Одну из самых агрессивных форм рака среди детей – остеосаркому – у Миши из Ивано-Франковской области обнаружили два года назад. Тогда мальчику было 7 лет. Опухоль поразила бедренную кость на левой ноге.

Первые шесть курсов химии провели в Ивано-Франковской детской областной клинической больнице. Миша тяжело переносил терапию, а опухоль на нее не реагировала.

Миша вместе с родителями в то время, когда проходил курсы химиотерапии / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Поэтому болезнь и дальше прогрессировала. Единственным шансом на спасение ребенка была ампутация всей пораженной остеосаркомой конечности.

Операция по ампутации левой ножки длилась четыре часа.

Операция / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

А уже через несколько дней Миша при поддержке физического терапевта и с помощью костылей сделал свои первые шаги. И это несмотря на то, что после ампутации ребенка долго мучили фантомные боли в ножке, которой уже не было. Параллельно мальчик продолжал принимать химиотерапию.

Миша очень хотел делать все как другие дети – бегать, прыгать, снова ходить в школу. Он сам научился ездить на велосипеде без одной ноги. На костылях прислуживал на церковной службе. И даже примерил на себя профессию спасателя – провел один день с ивано-франковскими ГСЧСовцами.

А через полтора года после ампутации ему изготовили искусственную концовку и ныне мальчик настойчиво овладевает ходьбой на ней.

Михаил овладевает хотьбой на протезе

"У него нет страха к падению. И поэтому мы за две недели достигли максимального результата, на который я надеялся только через 4 недели после протезирования", — говорит физический терапевт Максим Тибинка.

Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Прежде всего Миша мечтает быть здоровым и ходить в школу без костылей.

Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Ранее сообщалось, что 12-летняя украинка, потерявшая ноги в результате ракетного удара РФ, пробежала 5 километров на протезах.

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