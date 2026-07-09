Во Львове проверят действия военных ТЦК после инцидента на Сыхове

ТЦК / © ТСН

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Во Львове после инцидента с блокировкой автомобилей ТЦК и СП на Сыховые правоохранители должны идентифицировать лиц, которые могли совершать правонарушения.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий .

По его словам, речь идет, в частности, о препятствовании деятельности военнослужащих. Лица, причастные к таким действиям, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

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В то же время, областной ТЦК и СП проведет служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время оповещения гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске.

Козицкий призвал граждан соблюдать закон и подчеркнул, что "враг у нас один".

Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

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