ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Во Львове проверят действия военных ТЦК после инцидента на Сыхове

Во Львовской области правоохранители должны установить лиц, которые блокировали автомобили ТЦК на Сыхове, а областной ТЦК проведет служебное расследование действий военнослужащих.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
ТЦК

ТЦК / © ТСН

Во Львове после инцидента с блокировкой автомобилей ТЦК и СП на Сыховые правоохранители должны идентифицировать лиц, которые могли совершать правонарушения.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий .

По его словам, речь идет, в частности, о препятствовании деятельности военнослужащих. Лица, причастные к таким действиям, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

В то же время, областной ТЦК и СП проведет служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время оповещения гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске.

Козицкий призвал граждан соблюдать закон и подчеркнул, что "враг у нас один".

Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie