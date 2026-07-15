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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
367
Время на прочтение
2 мин

Во Львове проверяют инцидент с женщиной и работниками ТЦК: что заявили военные

В ТЦК призвали не делать досрочных выводов до завершения проверки.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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ТЦК

ТЦК / © ТСН

Львовский областной ТЦК приступил к служебной проверке после появления в Сети видео, на котором зафиксировано возможное применение физического влияния к женщине. В ведомстве заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.

Об этом говорится на официальной странице.

Инцидент произошел 14 июля во Львове во время проведения мер оповещения. После распространения видеозаписей в социальных сетях, руководство Львовского ОТЦК и СП назначило служебную проверку.

В центре комплектования отметили, что проверка должна всесторонне выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идет установление всех фактов, а также предоставляется правовая оценка действиям лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

«По факту обнародованного в медиа инцидента, произошедшего 14 июля во Львове во время проведения мероприятий оповещения, во время которого на распространенных в сети видеозаписях зафиксировано возможное применение физического влияния в отношении женщины, руководством Львовского ОТЦК и СП назначена служебная проверка для всестороннего выяснения обстоятельств происшествия», — идется в сообщении.

В ТЦК добавили, что по завершению проверки будет принято соответствующее решение согласно действующему законодательству. Также военные призвали общественность и представителей медиа дождаться завершения служебной проверки и ее официальных результатов.

В ведомстве подчеркнули, что до завершения проверки воздерживаются от любых преждевременных выводов по поводу инцидента.

Скандалы с ТЦК — последние новости

Напомним, ранее в Черновцах задержали и отвезли в мобилизационный центр мужчину, который ничего не видит, не разговаривает и не может передвигаться без посторонней помощи.

Также ранее сообщалось, что на Львовщине за сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

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Дата публикации
Количество просмотров
367
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