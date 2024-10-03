Во Львове псевдоврач выманила у 95-летней женщины значительную сумму денег

Пенсионерка поверила в вымышленную историю, которую рассказала мошенница.
Мошенница выманила у 95-летней львовянки 20 тысяч гривен и 2 тысячи долларов для проведения "срочной операции" ее дочери, которая якобы получила травмы в результате дорожной аварии.
Об этом случае, который произошел в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Старушке около 7:30 утра позвонила неизвестная, которая назвалась врачом. Она сообщила о ДТП, в которое попала ее дочь, и сказала, что нужно срочно оплатить операцию.
Пенсионерка поверила в вымышленную историю, сообщила свой адрес и уже через полтора часа передала злоумышленнице деньги.
Вскоре женщина выяснила, что в аварию ее дочь не попадала, а она стала жертвой мошенничества.
Правоохранителям удалось оперативно выяснить, что к совершению преступления причастна 35-летняя жительница Одесской области.
После совершения еще одного подобного преступления она была задержана в Одессе. Полицейские изъяли у нее часть средств, полученных незаконным способом.
Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до трех лет.
Напомним, ранее в Кировоградской области полицейские задержали циничного мошенника, который обманул мать погибшего воина на 1,1 млн грн.
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