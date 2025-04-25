Во Львове пьяный водитель набросился на полицейских после вызова: подробности

30-летний житель Львова, который в состоянии опьянения напал на патрульных, задержан на месте происшествия / © pixabay.com

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Во Львове поздно вечером 24 апреля произошел инцидент с участием агрессивного водителя, напавшего на полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Прибыв на вызов о драке около 22:25, патрульные обнаружили лишь 30-летнего местного жителя за рулем автомобиля Mazda, который, по предварительным признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего с места конфликта уже не было.

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Во время общения с правоохранителями мужчина начал вести себя агрессивно, вступил в конфликт и нанес телесные повреждения полицейским. После этого его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту нападения возбуждено уголовное производство.

Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК).