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- Украина
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Во Львове пьяный водитель набросился на полицейских после вызова: подробности
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Во Львове поздно вечером 24 апреля произошел инцидент с участием агрессивного водителя, напавшего на полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.
Прибыв на вызов о драке около 22:25, патрульные обнаружили лишь 30-летнего местного жителя за рулем автомобиля Mazda, который, по предварительным признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего с места конфликта уже не было.
Во время общения с правоохранителями мужчина начал вести себя агрессивно, вступил в конфликт и нанес телесные повреждения полицейским. После этого его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту нападения возбуждено уголовное производство.
Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК).