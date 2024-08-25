Во Львове работница ОВА во время исполнения гимна продемонстрировала пошлый жест: видео

Акция, на которой произошел этот инцидент, была организована семьями пленных и пропавших без вести.

В соцсети опубликовали видео, на котором работница Львовской ОВА во время публичного исполнения государственного гимна демонстрирует пошлый жест в адрес снимающего его человека.

В комментарии к опубликованным кадрам, обнародованным в группе "Варта-1" в Facebook, говорится, что этот инцидент зафиксировала волонтер Леся Менкуш-Малькив 23 августа во время акции возле здания Львовской облгосадминистрации.

На видео видно, как молодая женщина сидит на скамейке, уставившись в телефон и закрыв уши наушниками. Тем временем люди вокруг нее начинают петь государственный гимн, положив руку на сердце. В кадре развевается сине-желтый флажок. Через мгновение женщина на скамейке демонстрирует средний палец руки в адрес человека, который снимает ее на видео.

Как написала волонтер Леся Менкуш-Малькив, неприличным жестом женщина ответила на съемку видео после того, как отказалась встать во время исполнения гимна. Акция, на которой произошел этот инцидент, была организована семьями пленных и пропавших без вести.

Как сообщает издание Zaхid.net, "героиней" этого видео стала сотрудница Львовской ОВА Лидия Токарева, работающая в администрации с 2017 года, ее последняя должность – ведущий специалист отдела аналитической работы управления информационной политики. По совместительству она работает ассистенткой кафедры теории и истории политической науки Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В департаменте внутренней политики ЛОГА журналистам сообщили, что на следующий день после инцидента, в субботу, 24 августа, Лидия Токарева написала заявление об увольнении.

Напомним, ранее во Львовской области был задержан подросток, выстреливший в прохожего после того, как он сделал ему замечание.

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