Во Львове военный ТЦК сломал мужчине плечо во время проверки документов: подробности

ДБР расследует избиение человека работником ТЦК во Львове

Во Львове ДБР сообщило о подозрении военнослужащему Шевченковского районного ТЦК и СП, который применил физическую силу к 56-летнему мужчине вместо законной проверки документов. В результате приступа пострадавший получил травмы средней степени тяжести, в частности перелом плечевой кости.

Об этом сообщает Теруправление ДБР во Львове.

По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно напали несколько работников ТЦК. Один из них нанес сильный удар, после чего пострадавшего, несмотря на крик боли и замечания прохожих, силой затащили в служебный автомобиль.

При этом работник ТЦК сознательно не включил портативный видеорегистратор, которым был обеспечен. Во время прохождения ВЛК медики диагностировали у пострадавшего перелом бугристой левой плечевой кости, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь», — отметили ДБР.

Как сообщили в ДБР, действия военнослужащего квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти и служебных полномочий, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следователи ДБР уже подали ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, во Львове устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего Территориального центра комплектования Юрия Бондаренко. Подозреваемому в его убийстве 30-летнему Григорию Кидруку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.