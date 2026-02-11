Львов атаковали "Кинжалы": Садовый рассказал детали

Во Львове работала ПВО / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Дополнено новыми материалами

В среду, 11 февраля, во Львове раздался взрыв. Силами ПВО обезврежены два российских «Кинжала».

Об этом информируют местные власти.

Атака на Львов 11 февраля: что известно

Городские власти в 14:47 предупредили жителей города о ракетной угрозе.

Реклама

«Внимание! Сообщают о „Кинжале“ в направлении Львова! Все в укрытие!» — подчеркивал мэр города Андрей Садовый.

Он добавил, что в городе слышно работу ПВО.

В Воздушных силах ВС Украины добавили, что на город движется еще одна цель.

Львовская ОВА отметила движение ракет на город и область.

Реклама

«Львовщина! Еще одна ракета!» — пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Позже стало известно, что в направлении Львова летели два «Кинжала». Они обезврежены Силами ПВО.

«Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!» — подчеркнул Садовый.

По его словам, информации о разрушениях или пострадавших нет. Территорию громады обследуют специалисты.

Реклама

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной угрозе.

Отметим, что об опасности предупредили жителей всей Украины. Дело в том, что в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Известно, что такая авиация является носителем ракет Х-47М2 «Кинжал».