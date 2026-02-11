- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Львов атаковали "Кинжалы": Садовый рассказал детали
Днем 11 февраля Львов атаковали российские "Кинжалы". По словам мэра, информации о разрушении или пострадавших нет. Территорию общины обследуют специалисты.
В среду, 11 февраля, во Львове раздался взрыв. Силами ПВО обезврежены два российских «Кинжала».
Об этом информируют местные власти.
Атака на Львов 11 февраля: что известно
Городские власти в 14:47 предупредили жителей города о ракетной угрозе.
«Внимание! Сообщают о „Кинжале“ в направлении Львова! Все в укрытие!» — подчеркивал мэр города Андрей Садовый.
Он добавил, что в городе слышно работу ПВО.
В Воздушных силах ВС Украины добавили, что на город движется еще одна цель.
Львовская ОВА отметила движение ракет на город и область.
«Львовщина! Еще одна ракета!» — пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Позже стало известно, что в направлении Львова летели два «Кинжала». Они обезврежены Силами ПВО.
«Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!» — подчеркнул Садовый.
По его словам, информации о разрушениях или пострадавших нет. Территорию громады обследуют специалисты.
Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной угрозе.
Отметим, что об опасности предупредили жителей всей Украины. Дело в том, что в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Известно, что такая авиация является носителем ракет Х-47М2 «Кинжал».