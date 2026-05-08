Во Львове разгорелась вспышка опасной инфекции среди детей: много малышей в больнице

В двух случаях лабораторно подтвердили сальмонеллез. Что стало причиной кишечной инфекции в настоящее время еще неизвестно.

Все больные детки находятся на лечении / © pixabay.com

В одном из дошкольных учреждений Львова произошла вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 7 мая зарегистрировано 8 случаев заболевания.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

В течение 4-5 мая дети, которые посещали и питались в одном детском саду Львова, начали обращаться в инфекционное отделение. Все больные госпитализированы в стационар.

«У пациентов наблюдаются характерные симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, общая слабость, боль в животе, повышение температуры тела», — сообщили во Львовском ОЦКПХ.

Состояние больных — средней тяжести, в двух случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Специалисты осуществляют исследования пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов, где отмечена вспышка. По предварительной информации, речь может идти о ротавирусной инфекции, но окончательные выводы можно будет делать только после лабораторных подтверждений. Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

Напомним, в Деснянском районе Киева у троих детей обнаружено отравление. Сальмонеллез дети принесли из детсада.

