Во Львове разгорелась вспышка опасной инфекции среди детей: много малышей в больнице
В двух случаях лабораторно подтвердили сальмонеллез. Что стало причиной кишечной инфекции в настоящее время еще неизвестно.
В одном из дошкольных учреждений Львова произошла вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 7 мая зарегистрировано 8 случаев заболевания.
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.
В течение 4-5 мая дети, которые посещали и питались в одном детском саду Львова, начали обращаться в инфекционное отделение. Все больные госпитализированы в стационар.
«У пациентов наблюдаются характерные симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, общая слабость, боль в животе, повышение температуры тела», — сообщили во Львовском ОЦКПХ.
Состояние больных — средней тяжести, в двух случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.
Специалисты осуществляют исследования пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов, где отмечена вспышка. По предварительной информации, речь может идти о ротавирусной инфекции, но окончательные выводы можно будет делать только после лабораторных подтверждений. Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.
