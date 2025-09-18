Во Львове разгорелся расистский скандал: что стало причиной

Книга / © Facebook

Во Львове была отменена презентация книги-исследования Оксаны Брюховецкой «Голоса BLM» из-за массовых брутальных и расистских угроз. Издательство «Лодка», издавшее книгу, приняло решение об отмене события, чтобы избежать дальнейших угроз и опасности для автора и участников. Эта ситуация, по мнению экспертов, часть масштабной российской информационной операции, направленной на дискредитацию Украины.

Об этом говорится на официальной странице издательства.

«Позор во Львове»: за что атаковали автора и издательство

В последние дни издательство и автор получали множество ненавистнических комментариев в соцсетях и угроз по телефону. По словам издательства, ни один из нападающих не читал книги и не понимал ее контекста, объясняющего сложные процессы в американском обществе. По данным издательства, атака началась с манипуляций, совмещавших содержание книги с трагедией Ирины Заруцкой, убийцей которой стал чернокожий американец.

«Молодой мужчина, звонивший в издательство… очень интересовался, „как лучше убивать нег…в — вешать или расстреливать“», — говорится в заявлении издательства.

Угрозы также начали получать автор Оксана Брюховецкая и американский журналист Террелл Старр, один из героев книги, который должен был участвовать в презентации.

«Нам сложно было объяснить Терреллу, который третий год подряд работает в Украине и рассказывает в американских медиа об украинском сопротивлении российской агрессии, почему так много украинцев желают ему сдохнуть», — добавило издательство.

«Это их почерк»: эксперт о российском следе

Медиатренер Ярина Ключковская провела параллель между скандалом во Львове и российской пропагандой в США. Она напомнила, как перед выборами 2016 года российское Агентство Интернет-исследований тратило миллионы долларов на радикализацию и поляризацию американского общества, используя расовые вопросы.

«Алгоритмы соцсетей создали чрезвычайно благоприятную среду для распространения вирусов ненависти», — пояснила Ключковская.

По ее словам, эти «активные меры» не были бы столь эффективны, если бы им добровольно не помогали «полезные идиоты», распространявшие мессиджи российских троллей, умело эксплуатировавшие маргинальные взгляды.

«И вот эта позорная история с презентацией книги во Львове — разве не угадывается этот почерк здесь?», — подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что хотя расизм и ксенофобия в Украине являются маргинальными явлениями, Россия умеет искусно «подсвечивать, подогревать и вытаскивать на свет Божий все самые зловонные объедки из дальних свалок и преподносить их как мейнстрим».

Поражение для Украины: что это значит

Издательство «Лодка» подчеркнуло, что отмена события является поражением для всего украинского общества.

«Люди, добившиеся отмены происшествия, видимо, будут считать победившими. На самом деле — нет! Проиграли все мы», — говорится в заявлении.

Истории героев книги — это истории о борьбе за достоинство, в чем украинцы очень схожи с афро-американцами.

Эксперты и издательство предостерегают, что после каждой такой ситуации все сложнее опровергнуть в мировых медиа нарратив, что украинцы — нация ксенофобов и расистов.

«Будем мудрее! Не дадим врагу превратить нас в оружие против себя», — призвала Ярина Ключковская.

