Во Львове разгорелся скандал: пытались задержать начальницу поезда из-за маски (видео)

Женщина неправильно надела маску.

На главном железнодорожном вокзале Львова полицейские пытались задержать начальницу поезда "Лисичанск-Ужгород" из-за неправильно одетой маски.

Конфликт на видео сняла сама начальник поезда, а обнародовал в Facebook транспортный блогер Олег Васильев.

Как видно из видео, инцидент произошел в вагоне поезда. Полицейский просит начальницу поезда "Лисичанск-Ужгород" предоставить паспорт для составления на нее постановления о нарушении карантина — маска на ее лице не закрывала рот и нос. Маска у женщины действительно была неправильно одета. Когда начальник поезда отказалась предоставить паспорт, ее предлагают доставить в дежурную часть для установления ее лица и составления постановления о наложении штрафа (размер штрафа 170-255 грн).

Во время конфликта начальница поезда даже звонит по телефону на линию "102" и жалуется на полицейских, требующих у нее предоставить документы. Полицейский утверждает, что не только начальник поезда нарушает условия карантина, но и многие пассажиры, которые находятся в поезде без маски.

Конфликт завершился, когда поезд двинулся по графику и полицейские выскочили из вагона.

Напомним, в Киеве ресторан был оштрафован за несоблюдение карантинных требований. В частности, ни посетители, ни персонал не имели средств индивидуальной защиты. Кроме того, в помещении не было маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, там не проводят регулярной уборки и дезинфекции поверхностей, нет температурного скрининга среди посетителей и сотрудников. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели более четырех человек.

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