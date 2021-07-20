Во Львове ребенок выпил средство для мытья духовки: что делать в таких случаях

Во Львове ребенок выпил средство для мытья духовки: что делать в таких случаях

Врачи советуют родителям быстро реагировать.

Во Львове 2-летняя девочка случайно выпила средство для мытья духовки. Родители сразу доставили дочь в больницу.

Как сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет", мама успела хорошо напоить ребенка водой и это помогло уменьшить последствия.

Девочке промыли желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение. Мама девочки взяла с собой бутылку от средства, который ребенок попробовал на вкус, поэтому врачи поняли, как нейтрализовать вещество, которое вызвало химический ожог пищевода и желудка.

"У нашей девочки все обошлось консервативным лечением. За 3 недели мы сделали ребенку обследование, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Маленькой повезло — у нее все обошлось. Бывают случаи, когда ожог глубокий, проник в мышечную ткань, то мы видим участки сужения пищевода. Иногда щелочи проникают в подслизистую и мышечную ткани, но при гастроскопии мы не видим, есть ли поражения. Со временем уже видим некроз и рубец, но тогда уже нужны хирургические процедуры и длительное лечение", — объясняет торакальный хирург Олег Ленив.

Советы от врачей, если ребенок выпил бытовую химию

- вызвать "скорую" или доставить ребенка в больницу (здесь скорость имеет значение),

- поить ребенка большим количеством воды, можно дать молоко и сорбенты (если есть),

- никакой рвоты. Если вызвать рвоту, то вещество, вызвавшее ожог, повторно травмирует пищевод, это ухудшает ситуацию,

- по дороге захватите баночку, с которой выпил ребенок или фотографируете ее этикетку на телефон. Это позволит врачу лучше подобрать средство для промывки и нейтрализовать действие химии.

Напомним, в Кривом Роге 15-летняя девушка пыталась покончить с собой. Она наглоталась таблеток из домашней аптечки подруги.

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