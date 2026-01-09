Во Львове родилась дочь погибшего пилота Павла Иванова: подробности

24-летняя Ирина с дочерью Юстиной. Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр / © соцмережі

Реклама

Во Львове появилась на свет дочь погибшего украинского Героя, пилота-штурмовика истребителя F-16 Павла Иванова. Девушку назвали Юстиной — именно это имя пара успела выбрать вместе еще до трагедии.

Об этом сообщили в Львовский областной перинатальный центр.

Как отметили в центре, Юстина стала долгожданным ребенком в семье. Павел очень мечтал именно о дочери. Его жена Ирина узнала о том, что эта мечта сбылась, уже после того, как муж героически погиб в бою. Девочка родилась на 40-й неделе беременности. Вес младенца — 3 килограмма, рост — 51 сантиметр.

Реклама

«Команда Львовского перинатального центра имела большую честь принимать эти роды. Мы кланяемся мужеству семьи и радуемся, что жизнь побеждает при всем! Память о Герое теперь имеет земное продолжение — его дочь», — отметили в перинатальном центре.

Также отметили, что Павел Иванов навсегда останется в памяти как защитник неба, чья жизнь сейчас продолжается в его ребенке.

Что известно о Павле Иванове

В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

Впоследствии стало известно, что украинский истребитель F-16, которым руководил 26-летний летчик Павел Иванов, вероятно, был сбит российской ракетой. В самолет попала либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему 12 апреля лётчику Павлу Иванову.