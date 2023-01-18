Во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей (фото)

Чудо произошло на Рождество.
Во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей. У 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды и спустя несколько часов на свет появились дети.
Семейные роды произошли в Рождество, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
У старшей сестры родилась девочка с весом 3 070 гр и ростом — 53 см, у младшей – мальчик, весивший 3 060 гр и ростом 52 см.
Напомним, во Львове во время обесточивания родился ребенок, а хирурги спасли несколько жизней. С помощью генераторов врачи помогли тем, кого оперировать нужно безотлагательно.
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