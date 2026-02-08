- Дата публикации
Во Львове гремели взрывы: что известно об атаке
Город атакуют российские ударные беспилотники.
Сегодня, 8 февраля, во Львове раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Львова.
Впоследствии Садовый сообщил детали атаки: «На территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки был объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет».
Напомним, 5 февраля во Львове тоже было неспокойно — горожане слышали взрывы.
Львовский городской совет рекомендовал супермаркетам и аптекам создать двухнедельный запас товаров первой потребности и горючего из-за угрозы чрезвычайных ситуаций. Бизнес призывали обеспечить автономное питание и возможность наличного расчета. Власти города перевели все службы на усиленный режим работы, готовясь к любым сценариям и возможным российским ударам.