Украина
5862
1 мин

Во Львове гремели взрывы: что известно об атаке

Город атакуют российские ударные беспилотники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Львов – под атакой

Львов под атакой / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 8 февраля, во Львове раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Львова.

Впоследствии Садовый сообщил детали атаки: «На территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки был объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет».

Напомним, 5 февраля во Львове тоже было неспокойно — горожане слышали взрывы.

Львовский городской совет рекомендовал супермаркетам и аптекам создать двухнедельный запас товаров первой потребности и горючего из-за угрозы чрезвычайных ситуаций. Бизнес призывали обеспечить автономное питание и возможность наличного расчета. Власти города перевели все службы на усиленный режим работы, готовясь к любым сценариям и возможным российским ударам.

