Во Львове слышны звуки выстрелов — первые детали и видео

© Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 23 апреля, во Львове по улице Гринченко местные жители слышали звуки выстрелов.

Как пишут местные СМИ, на месте работают правоохранители и медики. Полиция проводит спецоперацию по задержанию.

В Сети появилось видео, на котором видно полицию, которая задерживает стрелка.

Как отметила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии «РБК-Украина», сегодня во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек.

На место прибыл спецназ полиции. Мужчину, совершившего несколько выстрелов, задержали. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Мэр Львова также отреагировал на стрельбу

«О выстрелах, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники», — написал Андрей Садовый.

Дата публикации 10:50, 23.04.26

