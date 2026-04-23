Во Львове слышны звуки выстрелов — первые детали и видео
Во Львове слышали несколько выстрелов, на место приехали правоохранители и медики.
Сегодня, 23 апреля, во Львове по улице Гринченко местные жители слышали звуки выстрелов.
Как пишут местные СМИ, на месте работают правоохранители и медики. Полиция проводит спецоперацию по задержанию.
В Сети появилось видео, на котором видно полицию, которая задерживает стрелка.
Как отметила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии «РБК-Украина», сегодня во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек.
На место прибыл спецназ полиции. Мужчину, совершившего несколько выстрелов, задержали. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
Мэр Львова также отреагировал на стрельбу
«О выстрелах, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники», — написал Андрей Садовый.
Напомним, в Киеве словесная перепалка между водителем и пешеходом закончилась применением оружия. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, ранив его.