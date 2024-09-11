Во Львове спасли 22-летнюю девушку, в сердце которой попал осколок ракеты (фото)

Кусок металла размером 1х1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков – в толще сердечной мышцы.

Ровно через неделю после террористического ракетного удара российской армии по Львову из больницы выписали 22-летнюю пациентку, в сердце которой попал осколок ракеты.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Кардиохирурги Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова смогли оперативно извлечь осколок и спасти жизнь девушки.

В сообщении говорится, что с места ракетного удара пациентку доставили в шоковом состоянии, у нее было проникающее ранение грудной клетки, девушка испытывала невыносимую боль в области сердца. Осколок медики обнаружили уже во время КТ-обследования. Пациентке срочно установили дренаж, который выкачивал кровь из плевральной полости, ведь кусок железа пробил легкое и перикард – окружающую сердце оболочку.

Львовские кардиохирурги провели срочную операцию на сердце / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Молодую женщину безотлагательно транспортировали в Центр сердца и сосуды Больницы Святого Пантелеймона. И уже через несколько минут ее забрали в операционную, где кардиохирурги проделали сложную операцию на работающем сердце.

Кусок металла размером 1х1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков – в толще сердечной мышцы. Осколок извлекли, а участок поражения зашили. Операция длилась около 1,5 часов и прошла успешно.

Осколок российской ракеты, который кардиохирурги удалили из сердца пациентки / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

“Она фактически родилась в рубашке. Я удивляюсь, как она до нас доехала! Потому как только мы получили обломок из сердца, участок поражения начал сильно кровоточить... Еще бы миллиметр и она бы умерла”, — отметил заведующий Центром сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Теперь жизни 22-летней пострадавшей ничего не угрожает. В среду, 11 сентября, ее выписали из больницы.

Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами. В результате ударов погибли 7 человек, еще 38 – пострадали. После российской ракетной атаки во Львов в Первое медобъединение Львова госпитализировали 26 пациентов.

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