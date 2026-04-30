Во Львове спасли косулю после ДТП: во время обследования врачи не поверили своим глазам

Косуля (иллюстративная фотография) / © unian.net

Реклама

Во Львове зоозащитники успешно реабилитировали и выпустили на свободу косулю, которая получила черепно-мозговую травму в результате ДТП. В ходе обследования выяснилось, что животное ожидает двойни.

Об этом сообщили на официальной странице приюта «Дом спасенных животных» .

Как спасли косулю после ДТП

Сообщается, что животное попало под колеса автомобиля в Тернопольской области. Из-за полученных травм и дезориентации она не могла самостоятельно подняться. Затем ее перевезли во львовский шелтер.

Реклама

Специалисты провели рентгенологическое обследование, которое показало отсутствие переломов, однако подтвердило черепно-мозговую травму и беременность двумя малышами.

«Мы очень хорошо знаем, насколько хрупки косули. После ДТП, сильного стресса и транспортировки они, к сожалению, часто просто не выдерживают даже если травмы кажутся некритическими», — отметили в приюте.

Реабилитация и возвращение в природу

Несмотря на риски, процесс восстановления прошел успешно: косуля стала самостоятельно питаться и адекватно реагировать на внешние раздражители. Как только состояние животного стабилизировалось и стало безопасным для жизни в природной среде, его выпустили на свободу.

«Это очень редкий случай, когда после всего пережитого история заканчивается хорошо. Мы очень ждали этого момента и очень рады, что косуля наконец-то вернулась домой. Ведь на этот раз мы действительно спасли не одну жизнь, а целых три», — отметил руководитель «Дома спасенных животных» Орест Залипский.

Реклама

Новости партнеров