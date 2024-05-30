Во Львове строго наказали мужчину, который, несмотря на приговор суда, добровольно не мобилизовался в ВСУ

Мужчину приговорили к испытательному сроку, однако он не сделал ничего, чтобы исправиться, указано в материалах суда.

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сначала за уклонение от мобилизации получил испытательный срок, однако прокурор обжаловал этот приговор и уклониста отправили в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре Львовского апелляционного суда.

По данным суда, жителя Львова Шевченковский районный суд в январе 2024 года приговорил к 1 году испытательного срока. Однако прокурор подал апелляцию на приговор и требовал более сурового наказания.

Следствие настаивало, что поскольку получив, испытательный срок, мужчина не исправился и не мобилизовался в армию добровольно, его нужно строже наказать.

"Об указанном, по убеждению прокурора, свидетельствует то, что подсудимый после внесения сведений о совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины и оглашения ему подозрения по этой статье в отношении мобилизации его в Вооруженные силы Украины не обращался", — говорится в объяснении обвинения.

Подсудимый и его адвокат отрицали заявления прокурора и просили суд не изменять приговор.

Коллегия судей Львовского апелляционного суда проанализировала материалы дела и назначила жителю Львова реальный срок лишения свободы – 3 года.

"Материалы уголовного производства и процессуальное поведение обвиняемого во время судебного разбирательства, по мнению коллегии судей, не указывают на наличие искреннего раскаяния, так как обвиняемый не проявлял какой-либо жалости относительно содеянного, не совершал никаких действий, свидетельствующих о его готовности помочь Вооруженным силам Украины любым способом, вместо этого просил лишь строго его не наказывать", — говорится в объяснении суда.

Приговор суда

Напомним, известный украинский певец вступил в ряды ВСУ и добровольцем пошел служить на фронт.

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