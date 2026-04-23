Во Львове машина ТЦК наехала на мать мобилизованного: что говорят в полиции (видео)

Наезд ТЦК на женщину

Во Львове произошел инцидент с участием ТЦК и гражданских. Так, автомобиль военных совершил наезд на мать недавно мобилизованного парня. Предварительно женщина получила переломы ног.

Об этом сообщают местные СМИ.

Дата публикации 15:05, 23.04.26

Кроме того, на видео, обнародованном очевидцами, также видно, что правоохранители находились в автомобиле и проигнорировали просьбу остановиться.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Что известно об инциденте во Львове

ТСН.ua стали известны подробности резонансного видео, на котором снято, как автомобиль с людьми в военной форме совершил наезд на женщину. Она пыталась закрыть ворота, чтобы помешать выезду этого автомобиля. Автор видео утверждает, что эти события разворачивались во Львове в присутствии экипажа полиции. На видео можно увидеть, как сбитую женщину оттягивают от автомобиля, после чего автомобиль и экипаж полиции покинули место ДТП. Автор видео утверждает, что сбитой оказалась якобы мать мобилизованного.

Спикер ГУНП во Львовской области подтвердила нам факт ДТП. При этом более подробная информация будет обнародована вскоре. По данным правоохранителей, официальную информацию о происшествии готовит и областной ТЦК и СП.

Ранее под Луцком мужчина, пытаясь сбежать от представителей ТЦК, залез на крышу здания и упал с высоты. В ТЦК сообщили, что он пытался избежать контакта с военными, поскольку находится в розыске. После падения телесных повреждений мужчина не получил, его доставили на ВВК.