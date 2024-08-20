Во Львове у парня после купания в реке отказали почки и печень: какая инфекция вызвала это

Во Львове врачи детской больницы св. Николая спасли 16-летнего парня, у которого после купания в реке начали отказывать почки и печень. Парень заразился серьезной инфекцией, вызвавшей эти проблемы.

Об этом сообщили в медучреждении.

Даниил Максимчук из города Ладыжин в Винницкой области отправился с друзьями купаться на реку Южный Буг в жаркий день. Вечером у парня внезапно поднялась температура, которую было тяжело сбить, а к утру появилась рвота.

Сначала медики районной больницы предположили, что у парня тепловой удар из-за жары, но его состояние только ухудшалось. Лишь после двух дней лечения оказалось, что у Даниила отказывают почки и печень. Инфекция угрожала также сердечно-сосудистой системе. В критическом состоянии его доставили во Львов в больницу св. Николая, где врачи борются за его жизнь.

Из-за острой почечной недостаточности у Даниила, вызванной лептоспирозом, врачи параллельно лечили и саму болезнь, и ее осложнения. Парня подсоединили к аппарату для острого диализа — "искусственной почки" — на двое суток из-за сильной интоксикации. После этого диализ проводили три раза в неделю по четыре часа. Печень удалось стабилизировать медикаментозно. Врачи боролись за жизнь подростка почти месяц. Сейчас его органы восстановились, и Даниил вернулся в Винницу для завершения лечения.

Напомним, 15-летний мальчик из Броваров скончался в больнице "Охматдет" в Киеве из-за осложнений лептоспироза, который он подхватил после купания в пруду под Черкассами.

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