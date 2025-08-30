- Дата публикации
Украина
- Украина
- 7183
- 1 мин
Во Львове убили Андрея Парубия
Сегодня, 30 августа, во Львове был застрелен Андрей Парубий. Он скончался на месте.
Во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники.
«Во Львове убили общественно-политического деятеля. Речь идет об Андрее Парубие», — отметило медиа.
В Нацполиции сообщают, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил факт убийства и отметил, что убийцу разыскивают.
«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Пострадавший умер до приезда медиков», — написал он.