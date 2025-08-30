Во Львове убили Андрея Парубия

Андрей Парубий / © УНИАН

Во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники.

«Во Львове убили общественно-политического деятеля. Речь идет об Андрее Парубие», — отметило медиа.

В Нацполиции сообщают, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил факт убийства и отметил, что убийцу разыскивают.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Пострадавший умер до приезда медиков», — написал он.