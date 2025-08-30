Во Львове убили Парубия: мэр Садовый сделал заявление

Андрей Садовый. / © УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к журналистам в связи с убийством эксспикера парламента Андрея Парубия.

Об этом говорится в заявлении городского головы.

"Ужасное известие для Львова об убийстве Андрея Парубия. Сегодня самое важное - чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест", - подчеркнул он.

Парубий также просит представителей СМИ с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями.

Напомним, 30 августа во Львове убили Андрея Парубия. В Нацполиции сообщают, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Виталий Глагола сообщил, что стрелок выпустил восемь шаров в Парубия. По данным правоохранителей, выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.