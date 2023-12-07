Во Львове уклонист притворился бабушкой и привязал себя к авто, чтобы покататься на лыжах: эпическое видео

Во Львове мужчина, который находится в розыске за уклонение от мобилизации, притворился бабушкой и катался по улицам города, привязав себя к автомобилю. Его разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, на днях в соцсетях распространяли видео, как бабушка катается на лыжах, привязав себя к автомобилю. Правоохранители разыскали "героя" видео. Им оказалась не пенсионерка, а 30-летний мужчина. На нарушителя составили постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

Также оказалось, что мужчина был в розыске по ст. 210 (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Информацию патрульные передали в военкомат.

Во Львове "бабушка"-уклонист катался на лыжах, привязанных к автомобилю

Напомним, в Украине осудили женщину, которая вышла замуж за мужчину-родственника, чтобы тот уехал за границу.

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