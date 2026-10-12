Во Львове умерла старейшая жительница Украины — бывшая связная УПА

Елена Рыбалко / © Львівська міська рада

Реклама

ВоЛьвове на 110-м году жизни скончалась врач и бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Она пережила Голодомор, помогала раненым повстанцам и почти всю жизнь посвятила медицине.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Реклама

Кто такая Елена Рыбалко

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где получила медицинское образование. В 1946 году переехала во Львов, а затем возглавила Пустомытовскую районную больницу.

Реклама

Медицике Елена Рыбалко посвятила почти всю жизнь и вышла на пенсию только в 89 лет. За годы работы она лечила многих известных украинцев, среди которых поэт и переводчик Дмитрий Павлычко, историк Иван Крипьякевич и церковный деятель Иосиф Кладочный.

В послевоенные годы Елена Рыбалко помогала раненым повстанцам и проводила операции в схронах Украинской повстанческой армии, рискуя собственной жизнью.

«В те сложные времена она не оставалась в стороне от борьбы украинского народа за свободу», — отметили во Львовском городском совете.

«Отец Елены Рыбалко, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и одним из основателей Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви», — сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Реклама

Мать Елены Рыбалко, которая, по имеющейся информации, происходила из украинской ветви графского рода Потоцких, умерла во время Второй мировой войны. Сама Елена Рыбалко пережила Голодомор 1932-1933 годов.

Старшая жительница Украины

Елена Рыбалко была старейшей жительницей Львова. После смерти 109-летней Екатерины Коць, умершей 16 января 2026 года на Волыни, Елену Рыбалко стали называть самым старшим живым человеком в Украине.

В июне 2026 года Елена Рыбалко отметила 109-й день рождения. Ее жизнь охватила почти целый век украинской истории — от Голодомора и Второй мировой войны до восстановления независимости Украины.

Прощание с Еленой Рыбалко состоится сегодня, 12 октября, в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Русской во Львове. Чин похорон начнется в 12:00. Похоронят ее на Яновском кладбище, в семейной гробнице.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали о жительнице Ровно, которая отпраздновала 100-летний юбилей и поделилась собственным секретом долголетия. Женщина рассказала, что помогает ей сохранять бодрость и позитивный настрой даже в почтенном возрасте.

Новости партнеров

Новости партнеров