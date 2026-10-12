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Во Львове умерла старейшая жительница Украины — бывшая связная УПА
Во Львове прощаются с Еленой Рыбалко — врачом, который в молодости спасал раненых повстанцев, а на пенсию вышел только в 89 лет.
ВоЛьвове на 110-м году жизни скончалась врач и бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Она пережила Голодомор, помогала раненым повстанцам и почти всю жизнь посвятила медицине.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Кто такая Елена Рыбалко
Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где получила медицинское образование. В 1946 году переехала во Львов, а затем возглавила Пустомытовскую районную больницу.
Медицике Елена Рыбалко посвятила почти всю жизнь и вышла на пенсию только в 89 лет. За годы работы она лечила многих известных украинцев, среди которых поэт и переводчик Дмитрий Павлычко, историк Иван Крипьякевич и церковный деятель Иосиф Кладочный.
В послевоенные годы Елена Рыбалко помогала раненым повстанцам и проводила операции в схронах Украинской повстанческой армии, рискуя собственной жизнью.
«В те сложные времена она не оставалась в стороне от борьбы украинского народа за свободу», — отметили во Львовском городском совете.
«Отец Елены Рыбалко, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и одним из основателей Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви», — сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Мать Елены Рыбалко, которая, по имеющейся информации, происходила из украинской ветви графского рода Потоцких, умерла во время Второй мировой войны. Сама Елена Рыбалко пережила Голодомор 1932-1933 годов.
Старшая жительница Украины
Елена Рыбалко была старейшей жительницей Львова. После смерти 109-летней Екатерины Коць, умершей 16 января 2026 года на Волыни, Елену Рыбалко стали называть самым старшим живым человеком в Украине.
В июне 2026 года Елена Рыбалко отметила 109-й день рождения. Ее жизнь охватила почти целый век украинской истории — от Голодомора и Второй мировой войны до восстановления независимости Украины.
Прощание с Еленой Рыбалко состоится сегодня, 12 октября, в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Русской во Львове. Чин похорон начнется в 12:00. Похоронят ее на Яновском кладбище, в семейной гробнице.
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