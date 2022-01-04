Во Львове успешно прооперировали сердце новорожденного, которого вертолетом доставили из Ужгорода

Малыша сейчас уже 18 дней и состояние его здоровья улучшается.

Во Львове 18-дневный малыш Виктор успешно перенес операцию на сердце, недостаток которого у него обнаружили через 10 часов после рождения ужгородские специалисты. Именно тогда для спасения малыша медки двух областей провели целую спецоперацию по спасению.

Об успехе отчиталось Первое территориальное медицинское объединение Львова.

"Мальчику выполнили установку стента – специальной медицинской трубки в артериальном проливе. У него начала повышаться сатурация и прекратилось посинение", — отметили в пресс-службе больницы.

После операции состояние малыша стабилизировалось, но он все еще находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. Врачи не исключают, что малышу понадобится еще кардиохирургическое вмешательство в будущем.

"Наши врачи прилагают максимум усилий, чтобы мальчик поправился и наконец-то смог почувствовать мамино тепло дома", — отметили медики.

Напомним, что в больницу мальчик попал на вертолете, который направили за ним из Львова в Ужгород, где Виктор родился 18 декабря.

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