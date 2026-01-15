ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6062
Время на прочтение
1 мин

Во Львове утром раздался взрыв

Местные власти призывают жителей находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрыв раздался во Львове

Взрыв раздался во Львове / © Getty Images

Во Львове утром 15 января раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 06:35.

Глава ОВА Максим Козицкий призвал находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Перед взрывом Воздушные силы сообщали об опасности БПЛА во Львовской области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 15 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
6062
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie