Во Львове утром раздался взрыв
Местные власти призывают жителей находиться в безопасных местах к отбою опасности.
Во Львове утром 15 января раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 06:35.
Глава ОВА Максим Козицкий призвал находиться в безопасных местах к отбою опасности.
Перед взрывом Воздушные силы сообщали об опасности БПЛА во Львовской области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 15 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги.