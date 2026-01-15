Во Львове утром раздался взрыв

Взрыв раздался во Львове / © Getty Images

Реклама

Во Львове утром 15 января раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 06:35.

Реклама

Глава ОВА Максим Козицкий призвал находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Перед взрывом Воздушные силы сообщали об опасности БПЛА во Львовской области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 15 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги.