Во Львове в глазу ребенка обнаружили 10-сантиметрового "чужака", который пытался сбежать в череп

Офтальмологи достали из глаза 3-летнюю девочку дирофилярию.
Во Львове медики Охматдета обнаружили в глазу 3-летнего ребенка гельминта длиной 10 см. Его удалось вытащить, хотя он всячески пытался убежать от медиков.
Об этом сообщают на странице Львовской Детской областной клинической больницы Охматдет.
"Это как "Чужой", но с той разницей, что он еще и немного "Неуловимый мститель", потому что все время удирал от наших врачей. Офтальмологи достали из-под переднего отдела орбиты 3-летней девочки дирофилярию длиной более 10 см", — сообщают в медучреждении.
До этого у девочки появилась припухлость и зуд глаза, снизилось зрение. Назначенное лечение не дало положительного результата и впоследствии появилась опухоль.
"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок ! Гельминта получили наши виртуозы-окулисты в условиях операционной микрохирургическим пинцетом. Они не дали злоумышленнику никаких шансов и достали его целого, хоть он и делал попытки убежать", — рассказывают в Охматдете.
Отмечается, что такие гельминты попадают в организм человека из-за комаров от собак. Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки, глазное яблоко, конъюнктива. Место, где поселился гельминт, чешется и печет, а также там появляется опухоль размером в зерно, нарушающая функцию глаза.
Паразит может мигрировать в теле человека на расстояние до 30 см/сутки.
"Когда мы начали надрезать ту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он удрал в череп, то мы бы не достали его", – говорит офтальмолог Всеволод Радомский.
У маленькой пациентки полностью восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где находился гельминт. Ребёнок уже дома.
Напомним, что 67-летняя Людмила из Львовщины 3 месяца проходила со сломанным хребтом, даже не подозревая об этом.
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