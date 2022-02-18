Во Львове в глазу ребенка обнаружили 10-сантиметрового "чужака", который пытался сбежать в череп

Во Львове в глазу ребенка обнаружили 10-сантиметрового "чужака", который пытался сбежать в череп

Офтальмологи достали из глаза 3-летнюю девочку дирофилярию.

Во Львове медики Охматдета обнаружили в глазу 3-летнего ребенка гельминта длиной 10 см. Его удалось вытащить, хотя он всячески пытался убежать от медиков.

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Об этом сообщают на странице Львовской Детской областной клинической больницы Охматдет.

"Это как "Чужой", но с той разницей, что он еще и немного "Неуловимый мститель", потому что все время удирал от наших врачей. Офтальмологи достали из-под переднего отдела орбиты 3-летней девочки дирофилярию длиной более 10 см", — сообщают в медучреждении.

До этого у девочки появилась припухлость и зуд глаза, снизилось зрение. Назначенное лечение не дало положительного результата и впоследствии появилась опухоль.

"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок ! Гельминта получили наши виртуозы-окулисты в условиях операционной микрохирургическим пинцетом. Они не дали злоумышленнику никаких шансов и достали его целого, хоть он и делал попытки убежать", — рассказывают в Охматдете.

Отмечается, что такие гельминты попадают в организм человека из-за комаров от собак. Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки, глазное яблоко, конъюнктива. Место, где поселился гельминт, чешется и печет, а также там появляется опухоль размером в зерно, нарушающая функцию глаза.

Паразит может мигрировать в теле человека на расстояние до 30 см/сутки.

"Когда мы начали надрезать ту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он удрал в череп, то мы бы не достали его", – говорит офтальмолог Всеволод Радомский.

У маленькой пациентки полностью восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где находился гельминт. Ребёнок уже дома.

Напомним, что 67-летняя Людмила из Львовщины 3 месяца проходила со сломанным хребтом, даже не подозревая об этом.

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