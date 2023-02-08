Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в фонаре: пострадала женщина (фото)

Жительница квартиры получила повреждение роговицы глаза.
Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре. Происшествие случилось вечером 7 февраля на улице Сыхивской, 10.
В результате взрыва пострадала 36-летняя женщина, сообщили в ГСЧС.
Она получила поверхностные повреждения роговицы глаза. После осмотра медиков от госпитализации женщина отказалась.
Спасатели в очередной раз предостерегают придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:
- покупайте только сертифицированную продукцию;
- Следуйте рекомендациям производителя;
- Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них;
- Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства;
- Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей;
- Аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия. К примеру, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;
- Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь.
Напомним, вчера во Львове в квартире многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. В результате взрыва на кухне вылетели окна.
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