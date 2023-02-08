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Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в фонаре: пострадала женщина (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1595
Время на прочтение
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Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в фонаре: пострадала женщина (фото)

Фото: ГСЧС во Львовской области

Жительница квартиры получила повреждение роговицы глаза.

Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре. Происшествие случилось вечером 7 февраля на улице Сыхивской, 10.

В результате взрыва пострадала 36-летняя женщина, сообщили в ГСЧС.

Она получила поверхностные повреждения роговицы глаза. После осмотра медиков от госпитализации женщина отказалась.

© ГСЧС во Львовской области
Фото: ГСЧС во Львовской области

Спасатели в очередной раз предостерегают придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:

  • покупайте только сертифицированную продукцию;
  • Следуйте рекомендациям производителя;
  • Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них;
  • Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства;
  • Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей;
  • Аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия. К примеру, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;
  • Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь.

Напомним, вчера во Львове в квартире многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. В результате взрыва на кухне вылетели окна.

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Дата публикации
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