Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в фонаре: пострадала женщина (фото)

Во Львове в квартире взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре. Происшествие случилось вечером 7 февраля на улице Сыхивской, 10.

В результате взрыва пострадала 36-летняя женщина, сообщили в ГСЧС.

Она получила поверхностные повреждения роговицы глаза. После осмотра медиков от госпитализации женщина отказалась.

Фото: ГСЧС во Львовской области

Спасатели в очередной раз предостерегают придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:

покупайте только сертифицированную продукцию;

Следуйте рекомендациям производителя;

Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них;

Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства;

Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей;

Аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия. К примеру, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;

Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь.

Напомним, вчера во Львове в квартире многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. В результате взрыва на кухне вылетели окна.

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