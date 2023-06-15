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Во Львове в маршрутке подрались двое мужчин: один из них снимал дорогу на видео

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Во Львове в маршрутке подрались двое мужчин: один из них снимал дорогу на видео

Во Львове в маршрутке между двумя мужчинами произошла потасовка/Фото: Официальный портал Киева

За агрессивное поведение пассажиру придется заплатить штраф.

Во Львове разгорелся скандал в одной из общественных маршруток. Там мужчина избил пассажира, снимавшего на мобильный телефон дорогу.

Об этом пишет издание Zahid.net.

Как стало известно, инцидент произошел еще в марте этого года в маршрутке №133. Один из пассажиров общественного транспорта ударил другого, поскольку тот оказался мужчине подозрительным. Поводом тому стало то, что гражданин снимал на телефон дорогу.

“Согласно материалам дела, обвиняемому показалось подозрительным то, что пассажир маршрутки снимал близлежащие объекты на мобильный телефон, он сделал мужчине замечание, однако тот не прекратил съемку. После этого обвиняемый встал со своего места и ударил его кулаком в лицо. Нападающий признал свою вину. Дело рассмотрел судья Александр Величко, назначивший нападающему 850 грн штрафа. На приговор может быть подана апелляция”, — пишет издание.

Напомним, что в Киеве чиновники одного из учебных заведений для укрытия закупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен.

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Дата публикации
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